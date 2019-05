MODELLO EUROPEO: alta pressione poco convincente...

Riusciremo ad avere un fine settimana soleggiato, senza il rischio di incappare in un rovescio o un temporale? Le mappe di oggi sono propense ad un cauto ottimismo per il prossimo week-end su alcune regioni dello Stivale.

Ecco la situazione sinottica prevista questa mattina dal modello europeo per le prime ore di domenica 2 giugno:

La spinta dell'alta pressione da ovest sarà apprezzabile solo sull'Europa occidentale (tranne le Isole Britanniche) dove domineranno sole e caldo. In Italia il bel tempo dovrebbe essere garantito al nord, sulla Sardegna e sul lato tirrenico. Altrove la situazione resterà contrassegnata da una certa variabilità con possibilità anche di qualche rovescio o temporale specie nelle aree interne del centro e del meridione.

Volgendo lo sguardo a prua, il promontorio stabilizzante sull'Europa occidentale non sembra avere la forza per invadere la nostra Penisola. Ecco la situazione prevista per martedi 4 giugno:

Il braccio orientale dell'alta pressione invece di avanzare verso levante, tenderà a ritirarsi in Oceano; di conseguenza, le correnti fresche nord atlantiche potrebbero approfittarne (frecce blu) riportando variabilità e temperature non elevate sulla nostra Penisola.

Successivamente, il getto potrebbe ondulare maggiormente, come mostra la mappa relativa alla giornata di giovedi 6 giugno:

Una saccatura si insedierà sull'Europa occidentale con tempo instabile; in Italia il tempo peggiore sarà presente al nord dove aumenterà il rischio di temporali. Al centro e al sud tempo in miglioramento ed aumento delle temperature stante un blando promontorio di matrice africana.

Come avrete notato, il modello nostrano non contempla ancora figure altopressorie in grado di avviare la stagione estiva senza intoppi. Vedremo cosa ci riserverà il futuro...

