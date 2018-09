MODELLO EUROPEO: alta pressione, ma con alcuni DISTURBI

La prima mappa mostra il disturbo che si avrà sull'Italia nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre.

Si tratterà di una debole ondulazione del getto che produrrà qualche temporale poco organizzato in marcia da nord verso sud, associato anche ad un modesto calo delle temperature.

La situazione in se non cambierà molto, in quanto il Mediterraneo resterà ancora sotto la protezione dell'alta pressione.

Anche il terzo fine settimana di settembre (la seconda mappa è valida per domenica 16 settembre) sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con temperature superiori alla media e limitati disturbi pomeridiani nelle zone interne.

Notate il dominio delle depressioni ancora troppo a nord per poter impensierire l'estate settembrina nel Mediterraneo.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando a mercoledi 19 settembre (terza mappa) notiamo un'incentivazione delle depressioni sul nord Atlantico, ma non ancora sufficiente per fare scendere un impulso perturbato verso il Mediterraneo.

L'alta pressione subirà comunque un primo contraccolpo al nord e al centro, sotto l'egida di qualche temporale meglio organizzato.

Il quadro termico seguiterà ad essere ancora estiveggiante specie sulle Isole e al meridione, con limitate flessioni laddove agiranno eventuali fenomeni temporaleschi.

