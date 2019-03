MODELLO EUROPEO: alta pressione in crisi a fine mese, ma è credibile questa previsione?

MODELLO EUROPEO, atto secondo; questa mattina il modello nostrano, nel suo run ufficiale, opta per la quasi scomparsa dell'alta pressione sul nostro Continente attorno alla fine del mese. La mappa in questione si riferisce a lunedi 25 marzo:

Sembrerebbe fatta! Anche se l'elaborato non contempla ancora una svolta decisa con l'arrivo delle piogge primaverili, riduce notevolmente la forza dell'alta pressione in Europa e in Italia e questo farebbe aumentare di molto la probabilità di pioggia su gran parte del nostro paese.

Una situazione di questo tipo sarebbe infatti passibile di attacchi instabili sia da est che da ovest; in altre parole, la stabilità meteorologica e il bel tempo previsti da altri elaborati (uno su tutti quello americano) sarebbe scongiurata, sotto l'egida di temperature anche piuttosto fresche.

A tagliare le gambe a questa "speranza" ci pensa però il diagramma ENS dei geopotenziali del modello medesimo ed inerente al medesimo giorno (lunedi 25 marzo):

Il cluster nero rappresenta la corsa ufficiale del modello, quello rosso la media di tutti gli scenari e la parte viola lo spread, ovvero la fluttuazione di tutte le 50 corse perturbatrici che compongono l'elaborato.

Si nota che il modello europeo nella sua uscita ufficiale di questa mattina, è coerente con la media fino al medio termine. A seguire, la corsa tende a sballare (e di parecchio) al ribasso nel campo dei geopotenziali, fino ad arrivare addirittura oltre lo spread massimo.

MORALE: la corsa ufficiale del modello europeo imbastita questa mattina a lungo termine non è per nulla credibile . Ciò significa che con l'uscita serale l'elaborato tornerà a proporre quai certamente una tesi molto più anticiclonica e di sbarramento alle perturbazioni apportatrici di pioggia, che sarà quindi la previsione più probabile.

