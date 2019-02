MODELLO EUROPEO: affondo perturbato ad inizio settimana, poi...

La pausa meteorologica relativamente più stabile e mite (nelle ore centrali del giorno) dovrebbe continuare fino alla giornata di sabato 9 febbraio.

Nelle prossime 24-36 ore le correnti relativamente fredde da nord-est lasceranno il posto ad aria mite e umida proveniente dall'Atlantico.

Tali correnti anticiperanno un passaggio frontale che i modelli di oggi inquadrano tra domenica 10 e lunedi 11 febbraio, con effetti soprattutto al centro-nord (prima e seconda mappa).

Ancora da valutare la probabile formazione di una depressone sul Golfo Ligure che rallenterebbe il sistema frontale, facendo quindi persistere maggiormente le precipitazioni nelle zone suddette.

Tale depressione, spostandosi poi verso levante, attirerebbe aria piuttosto fredda da nord-est verso il nostro Paese, in collaborazione con l'alta pressione atlantica che dovrebbe chiudere i varchi miti sull'Europa occidentale.

Secondo la corsa ufficiale del modello europeo imbastita questa mattina, a metà della settimana prossima si arriverebbe allo scenario ipotizzato nella terza mappa.

Quelle che vedete sono le temperature a 1500 metri previste in Europa per la giornata di mercoledi 13 febbraio; il blocco mite anticiclonico si ergerà in Atlantico; sul suo bordo orientale verrà scaraventata verso sud l'aria fredda che potrebbe riaccendere l'inverno non solo in Italia, ma soprattutto sul settore centro-orientale del Continente.

A seguire (con i dati che abbiamo oggi) sembra probabile un coricamento dell'asse anticiclonico verso il centro e il nord Europa, con fredde conseguenze per la nostra Penisola attorno al giorno 15, ma è davvero presto per parlarne in questa sede. Vedremo...

