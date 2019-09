MODELLO EUROPEO: affondo FRESCO e PERTURBATO sull'Italia la prossima settimana...

La fase relativamente stabile e piuttosto calda che sta interessando la nostra Penisola è prevista continuare fino al termine di settembre. Al nord e su parte del centro avremo però annuvolamenti inseriti in un flusso umido occidentale; a tratti ci potrebbe essere anche qualche pioggia.

Al meridione e sulle Isole il tempo presenterà invece caratteristiche tardo-estive con tanto sole e temperature piuttosto elevate.

L'analisi sinottica del modello europeo per lunedi 30 settembre mostra quanto detto sopra:

Ecco il flusso occidentale che lambirà il nord e parte del centro con un po' di annuvolamenti e qualche isolata pioggia. Altrove bel tempo e caldo.

Successivamente, a metà della settimana prossima, la corda tesa delle correnti atlantiche inizierà ad ondulare per via dell'aggancio tra l'uragano Lorenzo e una depressione atlantica che avverrà in pieno oceano.

Lo sbilanciamento pressorio porterà la discesa di un fronte freddo da nord-ovest che tra mercoledi 2 e giovedi 3 ottobre attraverserà tutta l'Italia con piogge, temporali e aria fresca. Ecco la situazione sinottica prevista per la giornata di giovedi 3 ottobre:

E' una previsione di tempo molto instabile, se non del tutto perturbato sulla nostra Penisola stante il contrasto tra le correnti fresche nord europee e le acque molto calde del Mare Nostrum. Tutto ciò potrebbe determinare temporali anche forti in marcia da nord a sud.

E poi? Sul finire della settimana prossima l'ingerenza dell'ormai ex uragano Lorenzo aprirà un ventaglio di possibilità in merito alle condizioni del tempo sullo Stivale. Il modello europeo nel suo run ufficiale insiste con l'alta pressione, ma la previsione è tutt'altro che credibile. Ne riparleremo.

