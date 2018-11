MODELLO EUROPEO: a cavallo tra la PIOGGIA e FREDDO, ma tempo più stabile sul finire del mese

Il freddo abbandona gradualmente il nostro Paese, al suo posto una circolazione di venti meridionali riporta la pioggia su diverse località soprattutto lungo i versanti tirrenici e l'Italia settentrionale. Nei prossimi giorni, lungo il fianco orientale di una potente circolazione di bassa pressione, troveremo diversi sistemi nuvolosi in transito da ovest verso est, coinvolgere il Mediterraneo centrale con tempo umido e piuttosto mite. Una perturbazione è prevista tra venerdì e sabato al centro ed al nord, mentre domenica le precipitazioni torneranno ad interessare in modo più deciso anche le regioni del sud. Saranno possibili anche alcuni temporali specie al Mezzogiorno.



Nel corso della prossima settimana, il modello europeo ipotizza un rinforzo graduale del Vortice Polare e pertanto una ripresa più decisa della circolazione occidentale alle elevate latitudini. Questo processo di primo impatto favorirà la discesa di aria più fredda sui balcani e poi in piccola parte anche sull'Italia tra lunedì 26 e mercoledì 28 novembre , con effetti più decisi sul tempo dei versanti orientali, ove potrebbe verificarsi nuovamente un calo della temperatura di alcuni gradi.



Le ultimissime battute di novembre potrebbero infine proporre un tipo di tempo più tranquillo, stante il rinforzo dell'alta pressione con sede sull'Europa occidentale ed associata a temperature particolarmente miti. Quest'ultimo aspetto rimane però ancora da confermare.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it