MODELLO CANADESE: primi di ottobre con MALTEMPO SEVERO sull'Italia?

Per il modello americano non è ancora ora che le masse d'aria fredde riescano a spingersi cosi ad ovest da piazzare una saccatura nel cuore del Mediterraneo tale da produrre maltempo severo, freddo autunnale e anche la prima neve sulle cime dei monti.



Il modello europeo e quello canadese sono di ben altro avviso e stamane propongono o ripropongono la loro ipotesi perturbata. Il modello canadese, che analizziamo qui, pensa che sia arrivato il momento di sbarazzarsi dell'oppressione anticiclonica e di proporre un affondo freddo direttamente sul centro Europa, con l'obiettivo di sfondare anche a sud delle Alpi e di proporre una situazione depressionaria di chiaro stampo autunnale.



La depressione si scaverebbe al suolo sull'Alto Adriatico entro le prime ore di martedì 2 ottobre, andando poi a traslare lentamente verso il centro del Paese nelle successive 24 ore.



Quasi tutta l'Italia sarebbe coinvolta dalla spirale nuvolosa legata alla depressione ma i fenomeni più intensi si registrerebbero tra nord-est, Emilia-Romagna, regioni centrali, specie del versante adriatico e successivamente poi su medio e basso Tirreno, cioè tra basso Lazio, Campania e poi Calabria tirrenica, ma questi sono dettagli da confermare o rivisitare se e quando questa linea di tendenza venisse confermata.



Certamente questo anticipo del maltempo al periodo 2-4 ottobre, rispetto al modello americano che lo prevede invece dopo il 7 del mese, con caratteristiche peraltro quasi analoghe, lascia un po' perplesso il team di MeteoLive. Era però doveroso fare informarne i lettori.



Al momento quale sembra l'ipotesi più probabile? Il modello americano prevede quella più "facile": cioè con l'anticiclone ancora sufficientemente forte da limitare l'incidenza dell'aria fredda da nord alla regione balcanica, a parte delle nostre regioni adriatiche e al meridione: al momento sembra questa l'opzione più scontata ma i dubbi stanno aumentando. Non perdetevi nemmeno un aggiornamento!