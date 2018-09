MODELLO AMERICANO: temporali in arrivo dalla prossima notte a partire dal nord, poi...

L'ultimo giorno di anticiclone ma l'aria fredda di una perturbazione è ormai alle porte della Penisola italiana e nelle prossime ore ci sarà un cambiamento abbastanza sostanziale delle condizioni atmosferiche su diverse regioni italiane. A livello sinottico e su scala europea troviamo ancora un tenace anticiclone sul cui fianco orientale scivolano fredde correnti in arrivo da nord. A farne le spese in termini di nubi ed instabilità questa volta non saranno i settori balcanici bensì la nostra penisola che andrà in contro ad una lunga trafila di giornate instabili per gran parte della prossima settimana.



Uno scambio meridiano in piena regola che darà luogo ad una circolazione di bassa pressione prevista scivolare rapidamente verso le regioni del sud, portando con sè un ribasso delle temperature ed alcuni temporali. Sulle regioni settentrionali questi fenomeni avranno una sosta breve, limitandosi ad interessare il nord-est e la Liguria tra lunedì e martedì, mentre al centro e soprattutto le due isole maggiori l'instabilità insisterà per più tempo, queste regioni collezioneranno una lunga trafila di temporali a partire da martedì sino almeno a venerdì prossimo.



Anche nel periodo successivo l'evoluzione messa in luce quest'oggi dai modelli appare condizionata da una circolazione instabile che, per la prima volta, potrebbe persino colpire l'anticiclone direttamente nella sua roccaforte sull'Europa occidentale. L'esordio del VERO autunno meteorologico avrà inizio con ottobre?



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it