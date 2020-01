Modello americano: PIOGGE e NEVICATE nel prossimo week-end al nord, ma è CREDIBILE?

Lo scenario ufficiale del modello americano questa mattina ripropone un discreto "colpo nevoso" a bassa quota al nord e sul rilievi del centro durante il prossimo fine settimana. La prima mappa si riferisce alla notte tra venerdi 17 e sabato 18 gennaio:

L'alta pressione, pur restando in posizione molto scomoda, lascerebbe passare una perturbazione sull'Italia. Il suo invorticamento in prossimità del Mar Ligure darebbe luogo a 24 ore di inverno al nord e su parte del centro; al nord la quota neve sarebbe anche piuttosto bassa specie al nord-ovest, mentre al centro nevicherebbe solo a quote appenniniche.

E' credibile questo passaggio? Il rischio che tutto venga "smussato" e ridotto al solito disturbo senza infamia e senza lode, è ancora elevato.

Infatti, esaminando la media degli scenari del modello americano imbastita per il medesimo lasso temporale, ovvero la notte tra venerdi 17 e sabato 18 gennaio , si nota una struttura depressionaria davvero blanda e quasi completamente inefficace a garantire fenomeni di un certo calibro sulla nostra Penisola:

Ci sarebbe sicuramente qualche precipitazione fugace al nord e al centro, ma il tutto verrebbe ridotto al solito disturbo passeggero in attesa del ritorno dell'anticiclone.

Analizzando gli altri modelli, a dare manforte allo scenario ufficiale del modello di oltre oceano abbiamo l'elaborato canadese; il modello europeo ed inglese invece storcono molto il naso e non credono ad un passaggio "vincente" sull'Italia.

Morale: il passaggio perturbato del prossimo week-end che viene contemplato dallo scenario ufficiale del modello americano non gode di buona credibilità; al momento lo riteniamo probabile al 40%. Nei prossimi giorni vedremo se le mappe ci consentiranno di essere più possibilisti circa questo "salutare" passaggio invernale, che oltre a regalare un po' di neve sui rilievi del centro-nord, spazzerebbe via le sostanze inquinanti dalle nostre città.

