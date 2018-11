MODELLO AMERICANO (lungo termine): sorprese FREDDE in vista?

Colpo di scena (FREDDO) nella terza decade di novembre? Andiamoci piano!

Pur non trattandosi di un'ipotesi estrema del modello di oltre oceano, la distanza previsionale è molto impervia; di conseguenza è bene prendere questa disamina con una notevole dose di distacco in quanto la situazione è ancora in evoluzione.

Non possiamo però far finta di nulla: nolenti o dolenti, il modello americano da alcuni giorni fiuta a fasi alterne uno scenario freddo su gran parte dell'Europa nel periodo in questione. Questa tendenza fino a ieri era presente solo in alcuni run alternativi; oggi invece il tutto viene portato avanti dal run ufficiale del modello medesimo.

La prima mappa è ciò che prevedeva il modello americano questa mattina per giovedì 22 novembre . Fa indubbiamente sensazione il vasto lago freddo che potrebbe investire molti Paesi dell'Europa centrale e orientale.

E l'Italia? Volgendo lo sguardo oltre e arrivando all'ultimo sabato del mese (sabato 24) si nota che il freddo riuscirà a dilagare anche verso i nostri lidi, seppure in maniera più attenuata rispetto all'Europa centro-orientale.

Notate inoltre il blocco mite che andrà a posizionarsi in pieno oceano, bloccando il flussi umidi e miti dall'Atlantico verso il Continente.

Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire il tutto.