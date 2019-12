Modello AMERICANO: guardate che FREDDO all'Epifania al nord e al centro...

C'è davvero una grande incertezza sul tempo dell'Epifania in Italia. In questa sede ci occupiamo del MODELLO AMERICANO, che da diversi giorni conferma una potente irruzione fredda sull'Italia.

Teniamo presente che il modello inglese ed europeo non vedono nulla di tutto ciò, mentre il Canadese opta per una via di mezzo tra le due fazioni. Di conseguenza l'incertezza è massima e quello che vi mostriamo in questa sede NON deve essere preso come oro colato.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 METRI attese sull'Italia alle ore 7 di lunedi 6 gennaio.

Punte al ribasso comprese tra -8 e -10° alla medesima quota saranno possibili tra il nord-est e le aree interne dell'Italia centrale, ma tutto il centro-nord e la Sardegna saranno inglobate da termiche a 1500 metri davvero invernali ed inferiori a -5°.

L'aria più mite aspirata dalla depressione presente poco a nord-ovest della Sicilia interesserà le regioni meridionali, che in questo frangente avranno temperature non particolarmente basse, ma tempo fortemente perturbato.

La seconda mappa mostra invece le temperature AL SUOLO previste per il medesimo periodo, ovvero alle 7 di lunedi 6 gennaio (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

Notate i valori sottozero sulle regioni settentrionali, con freddo notevole sulle Alpi e lungo l'Appennino centro-settentrionale. Freddo anche in Sardegna e in parte anche in Sicilia, mentre al meridione avremo valori relativamente più miti.

