MODELLO AMERICANO: febbraio camuffato da primavera, marzo con tempo più instabile?

La circolazione atmosferica relativa a questa parte conclusiva di febbraio, sarà ancora governata da un potente anticiclone responsabile di temperature elevate fuori stagione su una grossa fetta del nostro continente. Con la giornata odierna, lunedì 25 febbraio, il raffreddamento artico accorso i giorni scorsi, volge gradualmente al termine, mentre al suo posto troviamo una figura di alta pressione che riporta temperature elevate anche nei piani superiori dell'atmosfera. Tra martedì e giovedì le regioni dell'Italia settentrionale sperimenteranno l'apice di questa lunga fase primaverile, con temperature che potranno raggiungere e talvolta superare la soglia dei +20 gradi nelle località della Valpadana.

Il cielo risulterà sgombero da nubi su gran parte del nostro territorio, mentre qualche addensamento di tipo basso potrà fare la sua comparsa soltanto mercoledì sera e giovedì a partire dalle regioni del versante Tirrenico.

L'evoluzione successiva relativamente alla prima decade di marzo, sarà contraddistinta da un abbassamento del flusso delle correnti occidentali associate al passaggio di perturbazioni che tenderanno a diventare più frequenti. Il primo corpo nuvoloso 'apripista' in previsione per venerdì 1 e sabato 2 marzo, con qualche veloce precipitazione in vista su parte delle regioni settentrionali, poi il centro e parte del sud Italia tra sabato e domenica.

L'anticiclone in seguito tenderà almeno in parte a riprendere il campo perduto ma non sarà più in grado di consolidare un cosiddetto "pattern ad omega", limitandosi ad interessare la Penisola Iberica ed i settori meridionali del Mediterraneo. Lunedì 4 e martedì 5 marzo una nuova perturbazione potrebbe approfittare della situazione facendo breccia sul bacino centrale del Mediterraneo e portando un nuovo carico di pioggia con una distribuzione più democratica.

Le temperature previste saranno sempre attestate su valori temperati anche se per quanto concerne la prima decade di marzo, non dovrebbero ripetersi i valori elevati che stiamo affrontando in questa mensilità di febbraio.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it