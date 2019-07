Modello americano CLAMOROSO: attacco all'estate la prossima settimana?

Alta pressione in frantumi la prossima settimana stante il massiccio ingresso di correnti fresche ed instabili da nord-ovest sull'Italia? Il modello americano sia nello scenario ufficiale che nella media, non sembra avere dubbi; la distanza previsionale è molto impervia e la previsione andrà sicuramente rivisitata, tuttavia avere media e scenario ufficiale quasi appaiati ad oltre 150 ore di distanza temporale non è poco.

Ecco la corsa ufficiale imbastita questa mattina dal modello americano per lunedi 8 luglio:

Alta pressione quasi completamente distrutta specie al nord e al centro; la figura stabilizzante resisterebbe solo al meridione e sulla Sicilia dove potrebbe portare ancora del caldo.

Le regioni settentrionali e centrali oltre ad accusare un notevole calo termico, sarebbero alle prese con fenomeni temporaleschi anche di una certa consistenza ed estensione.

Notate l'alta pressione delle Azzorre che si allungherà in Atlantico fino a lambire l'Islanda; sul suo bordo orientale ecco pronta l'aria fresca da nord-ovest che metterà a sedere l'anticiclone africano, rispedendolo nei suoi luoghi di origine.

Come abbiamo anticipato, anche la media degli scenari del modello medesimo e per lo stesso giorno (lunedi 8 luglio) è sulla stessa lunghezza d'onda della corsa ufficiale:

Ciò significa che l'ipotesi a medio termine imbastita oggi dal modello americano, ovvero un corposo break estivo durante la prossima settimana, potrebbe non essere campata in aria. Ne riparleremo...

