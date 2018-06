Modello americano: caldo in arrivo, poi temporali al nord?

Dal prossimo fine settimana sull'Italia si andrà rafforzando un cuneo anticiclonico di matrice africana, che porterà tanto SOLE e temperature su valori superiori alle medie del periodo, con punte che gradualmente potrebbero anche superare i 35°C in alcune località.



L'onda di calore potrebbe persistere per gran parte della prima decade di luglio , specie al centro e al sud, mentre al nord il modello americano prevede di tanto in tanto qualche disturbo temporalesco in arrivo da ovest, in grado di limare almeno in parte le temperature.



Nella fattispecie si prevede il passaggio della coda di un fronte temporalesco tra giovedì 5 e venerdì 6 luglio con maggiori effetti sul settore alpino e la relativa fascia pedemontana.



Dietro il fronte affluirà certamente aria meno calda, che dovrebbe riuscire a sfondare anche lungo gran parte del versante adriatico, abbassando di qualche grado le temperature sino a sabato 7 luglio.



Nei giorni successivi il nord, ad intervalli, sarà nuovamente sfiorato dalla coda di alcuni impulsi temporaleschi, con riflessi soprattutto in montagna, mentre al centro e al sud le conseguenze risulteranno pressoché nulle a livello di fenomeni, anche se le temperature potranno ridimensionarsi un po' subito dopo i passaggi frontali che coinvolgeranno pur marginalmente il nord.



Tale trend dovrebbe proseguire inalterato almeno sino alla metà del mese; la prevalenza di correnti da ovest attenuerà gli effetti del caldo al nord e in parte anche al centro, molto meno al sud.



Attenzione! Trattasi solo di una linea di tendenza dall'attendibilità media, segui sempre tutti gli aggiornamenti!