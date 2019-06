MODELLO AMERICANO: caldo ECCEZIONALE la settimana prossima, ma è CREDIBILE?

Caldo eccezionale o normale la prossima settimana? In questa sede cercheremo di fare chiarezza su quella che potrebbe essere un'intensa ondata di caldo in Italia.

Prima di addentrarci nell'argomento teniamo presente due cose: 1) la distanza previsionale che è ancora impervia, 2) non c'è collimazione da parte di tutte le mappe (e le rispettive medie) sulla reale intensità del caldo. Di conseguenza nulla è ancora certo, anche se effettivamente nelle ultime ore il caldo intenso ha guadagnato qualche punto.

Il modello peggiore, ovvero che contempla un'ondata di caldo atroce su gran parte d'Italia e il MODELLO AMERICANO...o meglio lo scenario ufficiale del modello medesimo. Abbiamo scelto mercoledi 26 giugno come giornata campione per il nostro confronto. Ecco le temperature a 1500 metri previste dal modello di oltre oceano per la giornata suddetta:

L'isoterma + 20 a 1500 metri (circa 32-34° al suolo) risulta il confine tra il caldo sopportabile/moderato e la calura intensa. Dalla mappa si nota che questa isoterma arriverrà fino al nord della Francia e alla Germania centrale.

Da noi, la medesima mappa pone isoterme alla medesima quota comprese tra + 25 e + 28° su gran parte del centro-nord, che al suolo si tradurrebbero con temperature vicine o valicanti la fatidica soglia dei 40°.

Di conseguenza, secondo lo scenario ufficiale del modello americano la prossima settimana gran parte d'Italia verrà coinvolta da un'ondata di caldo ECCEZIONALE.

E' credibile questo scenario così bollente? Per rispondere a questa domanda, analizziamo la media dei 20 scenari che compongono il modello americano per il medesimo giorno, ovvero mercoledi 26 giugno e confrontiamola con la carta sopra:

Osservate il limite dell'isoterma + 20° a 1500 metri (32-34° al suolo). Rispetto allo scenario ufficiale la massa calda risulta notevolmente ridotta e non riuscirà a raggiungere l'Europa centrale.

Da noi, al massimo, si nota una + 24° a 1500 metri (36-38° al suolo) ad ovest della Sardegna. Il resto d'Italia avrà isoterme alla medesima quota comprese tra + 20 e + 22°, vale a dire 32-35° al suolo; si tratta indubbiamente di un'ondata di caldo intensa, ma i 40° (secondo la media) NON dovrebbero essere scomodati.

IL NOSTRO PARERE: al momento riteniamo più veritiera l'ipotesi della media piuttosto che dello scenario ufficiale che, secondo noi, risulta sballato al rialzo. Nei prossimi giorni seguiteremo a fare il punto della situazione di volta in volta.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/caldo-intenso-la-prossima-settimana-il-responso-del-modello-europeo-e-canadese/79707/