Meteorite precipita in India: palla di fuoco in cielo, poi boato e cratere di 6 metri

Un meteorite di piccole dimensioni è caduto martedì 12 febbraio 2020 in India, precisamente nella zona di Alwar, nel Rajasthan. Il fenomeno si è verificato attorno alle 05.11 del mattino e ha spaventato centinaia di migliaia di persone lunga una grossa fetta di territorio indiano in particolare a causa dei boati prodotti dal corpo roccioso.

Diverse telecamere di sicurezza hanno fortunatamente immortalato in diretta l'arrivo del meteorite in atmosfera: dal video si nota chiaramente un improvviso bagliore (essendo ancora notte) e in molti hanno osservato una grossa palla di fuoco attraversare il cielo. Il meteorite ha subito anche alcune esplosioni in piena atmosfera, a causa dell'attrito e della pressione, che sono state udite in un raggio di centinaia di chilometri.

Cratere di 6 metri fuori città Secondo i media locali il meteorite si è schiantato nei pressi di Alwar, nello stato indiano del Rajasthan. L'impatto è avvenuto fortunatamente in una zona disabitata, con una sola fabbrica nelle vicinanze che non ha subito alcun danno. Il meteorite ha provocato un cratere largo circa 6 metri e profondo poco più di 2 metri.

Tanta paura tra i residenti della città, i quali non avendo idea di cosa stesse accadendo hanno inizialmente pensato ad un forte terremoto. Il boato è stato violento tanto da far tremare porte e finestre. I bagliori in cielo sono stati osservati anche a Nuova Delhi, a circa 160 km dalla zona dell'impatto.