Meteorite illumina i cieli italiani: ecco il video girato in Lombardia!

Una intensa scia luminosa causata dalla caduta in atmosfera di un meteorite è stata avvista nella giornata di ieri su gran parte d'Italia, in particolare al centro-nord, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Il "bolide" ha solcato i cieli per diversi secondi, regalando un meraviglioso spettacolo a chi casualmente aveva gli occhi puntati in alto in quel momento (all'incirca alle ore 18.40). Ecco un video realizzato nella provincia di Bergamo da Aurelio Gelfi e pubblicato su Facebook, in cui si nota chiaramente il meteorite, che provoca un bagliore e poi una lunga scia luminosa in cielo.

Il bolide è come comunemente viene definito un meteoroide. Il meteoroide è un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Essp diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell’attraversare la parte più densa dell’atmosfera terrestre.

La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo.