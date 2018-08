METEO WEEKEND: MALTEMPO su molte regioni, ecco quali

Una nuova perturbazione accompagnata da una mole considerevole di aria fredda, arriverà ad interessare il Mediterraneo nel fine settimana. Questo sistema nuvoloso riuscirà a raggiungere il nostro territorio grazie allo sprofondamento di una depressione che dall'oceano nord Atlantico, arriverà ad interessare proprio il nostro Paese in concomitanza col fine settimana ormai imminente. Già quest'oggi alcuni temporali hanno interessato il tratto di mare a cavallo tra la Liguria e l'alta Toscana, un preambolo di quello che è previsto nelle ore successive. La posizione ancora ingombrante dell'alta pressione sull'Iberia, favorirà sul nostro Paese un ingresso perturbato dai quadranti nord-occidentali, pertanto entro la serata di venerdì, il fronte freddo legato alla depressione sarà già pronto ad interessare l'Italia centrale e settentrionale.



Ecco DOVE e QUANDO potranno verificarsi i temporali più forti.



I primi temporali più organizzati sono previsti già dalle prime ore di domani, venerdì 31 agosto, sulle regioni settentrionali. La prossima notte ne verranno interessate soprattutto Piemonte e Lombardia occidentale. Venerdì mattina temporali possibili anche sulla Liguria centrale, mentre nel pomeriggio forti temporali potrebbero interessare Lombardia orientale, Veneto, Emilia Romagna.



L'arrivo del fronte freddo a ridosso delle regioni del nord è previsto soltanto da venerdì sera con una nuova fase temporalesca in arrivo per il centro ed est pianura. Nella notte tra venerdì e sabato forti temporali ancora in previsione sulla Riviera Ligure di Levante, in progressione verso la Toscana sabato mattina. Nel pomeriggio di sabato rovesci e temporali sul nord-est e sulle regioni centrali, soprattutto nelle zone interne.



Nella giornata di domenica il vortice depressionario insisterà sul centro-nord. Acnora instabilità prevista al nord-est e sull'Emilia Romagna, temporali anche su Campania, Lazio, bassa Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.



TEMPERATURE: di quanto scenderanno?



Il quadro termico generale sarà soggetto ad una diminuzione piuttosto sensibile al centro e soprattutto al nord. Entro la mattinata di domenica le temperature saranno decisamente fresche, con scarti anche di -6/-8°C rispetto ai valori attuali. Atmosfera ventilata in un contesto spiccatamente variabile.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it