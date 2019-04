METEO week-end: sarÃ  funestato dal maltempo?

Il passaggio perturbato più importante della settimana è atteso nella giornata di giovedì 4 aprile, ma dietro di sé NON ci sarà la confortante figura dell'alta pressione a ripristinare il tempo soleggiato e spesso mite che abbiamo sperimentato per settimane.

Ecco infatti il quadro barico previsto per sabato 6 aprile (media degli scenari comparata dei principali modelli)





Ora il meteo ha preso una piega dinamica e vorrebbe cercare di mantenerla: infatti, dietro alla prima bobina depressionaria, nella giornata di sabato 6 aprile tutti i modelli ne vedono un'altra, parcheggiata per fortuna all'altezza dell'Iberia e dunque non cosi penalizzante per l'Italia, visto che il grosso del maltempo se ne starà lì, ma comunque già sufficiente per arrecare dei disturbi sul nostro meridione e la Sardegna.



Domenica 7 aprile oltretutto tutti i modelli vedono questo vortice avanzare verso levante, andando ad abbracciare soprattutto le nostre regioni meridionali e centrali, molto meno il nord, dove al momento ci sono più possibile che il tempo, pur volgendo nuovamente all'uggioso, si mantenga asciutto, mentre piogge e rovesci dovrebbero tornare a colpire il centro e il sud. ( Carta qui sotto)



A confermare questa linea di tendenza c'è anche la carta delle probabilità per domenica 7 che conferma la possibilità che sul Mediterraneo si riscontrino regimi pressori inferiori ai 1000hPa: si nota chiaramente che la probabilità risulta più alta al sud (colore verde), molto più bassa procedendo verso nord (colore azzurro).





Naturalmente, stante la distanza temporale, è ancora possibile che il vortice si posizioni molto più a nord e rimanga di quinta più ad ovest, ma al momento il modello ci propone questo schema barico come il più probabile (55%).



In fondo un'altra passata di pioggia per tutti non farebbe male visto il periodo siccitoso dal quale tenteremo faticosamente di uscire e per una volta sagre, gite al mare, feste, tornei di calcio e quant'altro, sopporteranno le eventuali inclemenze del cielo.