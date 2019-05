Meteo WEEK-END 25-26 MAGGIO: sarÃ  instabile? Le ultimissime!

Nel week-end 25-26 maggio pioverà o no? Continuerà la maledizione meteo del fine settimana? Sicuramente tornerà l'instabilità, anche se non sperimenteremo condizioni di maltempo simili a quelle vissute nei week-end precedenti.



Ci sarà un nuovo canale depressionario in azione, questo si, ma non sarà così incisivo da determinare un peggioramento su vasta scala.



Ecco la ferita secondo il modello americano prevista per la mattinata di sabato 25: si nota l'ansa depressionaria con un piccolo vortice a dettar legge. Questo comporterà un aumento del rischio di rovesci e temporali al nord e la formazione di un corpo nuvoloso da "contrasto" tra masse d'aria di diversa origine, a ridosso delle Isole Maggiori:

Traduciamo questa mappa in una scala di colori che rappresenti il rischio di precipitazioni previsto per sabato 25 maggio, dove si evince chiaramente quali saranno (con la colorazione più marcata) le zone dove si verificheranno facilmente rovesci e temporali, cioè il nord e la dorsale appenninica del centro, attenti però anche al corpo nuvoloso afro-mediterraneo in risalita da SW all'altezza della Sardegna:

Per la giornata di domenica 26 maggio ecco il canale depressionario puntare decisamente verso il meridione, dove andrà dunque aumentando il rischio di precipitazioni, la mappa si riferisce alla media degli scenari proposta dal modello americano:

Vediamo ora cosa dice la mappa del modello americano riferita al rischio di precipitazioni rilevanti sempre per domenica 26 maggio, con la consueta scala di colori, si nota ancora la possibilità di temporali sul nord-est, ma anche l'arrivo di piogge su Sardegna e Sicilia e marginalmente sulle coste del Tirreno (in blu la probabilità è più bassa):

IN SINTESI:

SABATO 25 maggio: rischio elevato di temporali al nord, specie su Alpi occidentali, Lombardia, Triveneto, Emilia, Marche ed Abruzzo, in un contesto variabile, più sole sulle coste e in genere al centro e al sud, ma non in Sardegna, dove potrebbe anche piovere.



DOMENICA 26 maggio: possibili temporali residui sul nord-est, piogge su Sardegna e Sicilia, rovesci sull'Abruzzo nel pomeriggio, piovaschi in arrivo su Lazio e Campania, poi Calabria, nubi ma asciutto con schiarite altrove.