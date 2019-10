Meteo week-end 19-20 ottobre: l'incognita del MALTEMPO severo

Modelli ancora orientati a descrivere un importante peggioramento del tempo durante il fine settimana 19-20 ottobre, ma non manca qualche voce fuori dal coro. Il punto in cui affonderà la saccatura legata al vortice depressionario che sarà presente a ridosso delle Isole Britanniche è il vero dilemma di questa previsione.



Il modello europeo e quello inglese vedono entrambi la saccatura abbracciare l'Italia con correnti da sud-ovest e successivamente determinare la formazione di un minimo al suolo al vertice inferiore della saccatura stessa. Ecco la sequenza delle mappe relative a questi modelli:

Tale minimo rispetto a 24-48 ore è disegnato più ad ovest, diciamo all'altezza della Sardegna, prima era vista sul Mar Ligure. Lo vedete nella mappa qui sotto, così come lo vede il modello europeo nella giornata di lunedì 21 ottobre:

E' certamente un segnale di "occidentalizzazione" del guasto , ma non in maniera così pesante come invece prevede il modello canadese, che ipotizza un affondo sull'Iberia con strozzatura delle correnti e nessuna vera conseguenza per l'Italia, come si evince facilmente da questa mappa:

Ancora molto indeciso invece il modello americano, certamente da rivedere nelle prossime emissioni, ma comunque in linea generale propenso a confermare il peggioramento sull'Italia.



IN SINTESI

Il peggioramento di domenica 20 ottobre in Italia sembra probabile al 45%, soprattutto al nord e sul Tirreno, ancora tutto da verificare e dunque con attendibilità del 35% il minimo depressionario al suolo che potrebbe scaturirne entro lunedì 21 ottobre, in grado di rinnovare le condizioni perturbate. Seguite gli aggiornamenti!