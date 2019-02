Meteo: vasta perturbazione sull'Italia. Richiamo mite al centro-sud, nevica sul nord-ovest - PREVISIONI

Stamani le previsioni sono state più che rispettate visto che nevica in tante zone pianeggianti del nord-ovest, Milano compresa. Sul capoluogo lombardo sono caduti dai 2 ai 4 cm di neve (escludendo le zone del pieno centro) e continua a nevicare con fiocchi di grosse dimensioni.



Nevica anche in Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino e, in maniera abbondante, lungo l'arco alpino seppur a quote più alte sul nord-est.





La nuova perturbazione sta investendo gran parte d'Italia: il fronte giunto dal nord Atlantico sta portando precipitazioni non solo al nord ma anche sul lato tirrenico del centro Italia e in Sardegna. Nubi, prive di piogge, sulle regioni adriatiche mentre al sud troviamo ancora qualche sprazzo di sereno.



La perturbazione sta attivando intense correnti meridionali, provenienti dal nord Africa, che stanno facendo sensibilmente aumentare la temperatura su tutto il centro-sud Italia e parzialmente anche al nord : gli effetti li vedremo soprattutto in giornata quando registreremo temperature tra i 16 e i 20°C su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il maltempo proseguirà per tutto il giorno al nord e sulle regioni tirreniche, mentre continuerà a presentarsi molto secco sulle regioni adriatiche tra Marche e Puglia e anche su Basilicata, Calabria e Sicilia. Piogge sostenute su Campania, Lazio, Umbria, Toscana e Liguria dove saranno possibili accumuli di pioggia, entro stasera, superiori ai 100 mm (specie tra Liguria e Toscana). La neve cadrà solo sulle vette più alte dell'Appennino e ciò favorirà lo scioglimento della neve sotto i 2000 metri di altitudine che potrebbe innescare locali fenomeni alluvionali.