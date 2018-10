METEO: ulteriore affondo del MALTEMPO nel corso del week-end?

Una depressione tira l'altra, come le ciliegie. Infatti la presenza del vortice colmo di aria fresca in quota a ridosso del basso Tirreno, prevista nei prossimi giorni, potrebbe finire per fungere da calamita ad una nuova figura depressionaria in discesa dal centro Europa verso sud entro domenica 7 ottobre.



Il problema è capire quanto la saccatura riesca a frenare e a spingersi verso sud , piuttosto che proseguire la sua corsa verso levante, colpendo magari i Balcani e limitandosi a sfiorare il nostro Paese.



Per questo abbiamo analizzato molte mappe e naturalmente, vista la distanza temporale, non ne è emerso un quadro univoco, bensì piuttosto confuso, anche se l'opzione perturbata emerge in maniera sufficientemente attendibile per avallarla, pur con il beneficio del dubbio.



Alcune emissioni del modello americano ritengono che la depressione piomberà sul Golfo del Leone nella giornata di domenica 7 portando piogge al nord e sulle regioni centrali tirreniche, per poi scivolare verso levante e coinvolgere anche il resto del Paese con precipitazioni e temperature nel complesso autunnali.



Torneremo ad occuparci di questa seconda offensiva autunnale del mese di ottobre nei prossimi aggiornamenti, tenendo presente che più le saccature sfondano verso sud, più la stagione può assumere una piega piovosa perché si crea una falla barica che difficilmente poi viene chiusa dall'alta pressione con facilità.