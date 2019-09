METEO: torna di moda l'AFFONDO ARTICO per i primi di ottobre?

Primi di ottobre con il botto sull'Europa? Non sarebbe una novità. E' successo anche in passato, ma sembrerebbe possibile che lo scenario di chiaro stampo autunnale possa riproporsi tra martedì 1 e giovedì 3 ottobre, con potenziali strascichi anche nei giorni successivi.



Lo dicono i due principali modelli matematici mondiali, anche se l'analisi approfondita delle rispettive emissioni lascia ancora parecchi dubbi in proposito . Lo schema comunque è chiaramente quello classico: alta pressione che si ritira in Atlantico e sale verso nord e vortice freddo che punta verso sud, arrivando a sfondare anche nel cuore del Mediterraneo, come si nota in questa mappa prevista per martedì 1° ottobre dal modello americano:

Scenario simile anche in questa mappa prevista per lo stesso giorno sempre dal modello americano in un'emissione alternativa:

L'evoluzione successiva prevede il classico isolamento di un minimo depressionario sul Mediterraneo centrale con persistenza delle condizioni di instabilità al centro e al sud, poi solo sul meridione (giorni 4-5 ottobre), e contemporanea rimonta di un cuneo anticiclonico al nord e sul centro Europa, sulle cui performance nessuno è al momento in grado di scommettere un solo penny.

Altre emissioni alternative esasperano la tendenza all'instabilità anche dal 5 ottobre in poi riducendo sensibilmente l'ingerenza dell'alta pressione, altre ancora invece, diciamo il 40% degli scenari, prevede che l'alta pressione torni in scena e ci resti.

Chiaro che con queste divergenze ancora così marcate la situazione va monitorata emissione dopo emissione, anche perché lo stesso affondo artico non è poi ancora così certo.