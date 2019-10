METEO: svolta piÃ¹ FREDDA e di nuovo INSTABILE nel corso della prossima settimana?

La prossima settimana debutterà con la presenza dell'alta pressione sull'Italia, che tuttavia tenderà a perdere rapidamente d'importanza. Infatti dal nord Europa giungeranno masse d'aria nettamente più fredde a ridosso delle Alpi, generando già entro mercoledì 30 ottobre condizioni di instabilità atmosferica sulla Penisola, oltre ad una flessione graduale delle temperature a partire dal settentrione.



Testimonia questo mutamento di configurazione la carta prevista per mercoledì 30 ottobre da una delle emissioni del modello americano, molto vicino agli schemi barici suggeriti anche da altri modelli:

Questa nuova fase del tempo potrebbe preannunciare un'ulteriore rivoluzione barica nel corso dei giorni successivi, soprattutto tra venerdì 1 e sabato 2 novembre, quando l'aria fredda, aggirando le Alpi, potrebbe penetrare dalla valle del Rodano e dal Golfo del Leone, finendo per scavare una depressione carica di maltempo nell'area mediterranea, cosi come la descrive questa emissione del modello americano:

Tale fase potrebbe durare qualche giorno, con le temperature finalmente allineate o anche leggermente inferiori alle medie del periodo. Ma quanto può risultare attendibile un'evoluzione del genere? Lo abbiamo chiesto allo "spread": la mappa del differenziale che misura l'indice di affidabilità di uno schema barico su 21 scenari presi in considerazione.



Ebbene il risultato riferito alla fine di ottobre sembra confortare quanto esposto sopra: pur non altissima, la probabilità che si possa assistere ad un cambio di circolazione da nord e poi all'approfondimento di una depressione sull'Italia non è affatto bassa: