Meteo : splende il Sole su tutta Italia, una domenica mite!

L'alta pressione ha totalmente conquistato l'Italia come appare evidente dallo scatto satellitare di stamattina : la nostra penisola è quasi totalmente sgombra da nubi ad eccezione di qualche isolato annuvolamento sul basso Tirreno e in Liguria determinato da un accumulo di umidità fisiologica nei nostri mari. Il tempo si presenta stabile e soleggiato ovunque e le locali nebbie formatesi in pianura Padana nella notte si sono già diradate.

La domenica trascorrerà senza problemi su tutta Italia : l'alta pressione regalerà una giornata stabile e soleggiata ovunque e anche piuttosto mite. Le temperature massime, infatti, potranno raggiungere anche i 16-17°C sulla pianura Padana, Toscana e Sardegna. Altrove valori massimi tra i 14 e i 16°C. In serata, al calar del Sole, le temperature scenderanno rapidamente grazie all'inversione termica accentuata dall'anticiclone : dunque il clima si presenterà freddo ovunque con temperature tra i 4 e i 7°C.

