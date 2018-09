METEO: SOLE e CALDO per un anticiclone che non vuole mollare

COMMENTO: quando sembra sul punto di cedere il passo l'anticiclone si scopre più forte, quando sembra arrivato il momento di chiudere i conti in modo definitivo con l'estate, lui reagisce e sventa le minacce, che tuttavia incalzeranno da ovest con sempre maggiore veemenza già dopo la metà del mese. Una sfida affascinante ma anche un rompicapo per i previsori.



SITUAZIONE: l'anticiclone protegge buona parte della Penisola dall'inserimento dei corpi nuvolosi di origine atlantica e nord-africana; tuttavia sull'estremo nord-est una nuvolaglia alta e sottile, appartenente ad un fronte in transito sull'est europeo, è riuscita a farsi strada ma non avrà conseguenze. Analogamente sull'estremo sud condizioni di instabilità presenti sul nord Africa sfiorano le nostre isole maggiori.



EVOLUZIONE: mercoledì sarà la giornata più calda del periodo con punte di 33°C, mentre per giovedì e in parte per venerdì ci attendiamo una lieve flessione del campo barico e una moderata accentuazione dell'instabilità atmosferica, specie sulle zone alpine e sulla Sardegna.



FINE SETTIMANA: ancora tempo in prevalenza buono e piuttosto caldo per la stagione, anche se con valori inferiori a quelli che sperimenteremo nelle prossime 36 ore.



CAMBIAMENTO: si attende di capire chi uscirà vincitore dal braccio di ferro previsto da martedì 18 in poi tra le saccature atlantiche e l'alta pressione. L'idea è che comunque nel corso della prossima settimana l'anticiclone subisca un ridimensionamento sul nostro Paese e che almeno al nord possano arrivare anche delle precipitazioni. Seguite tutti gli aggiornamenti.



OGGI: nubi medio alte nelle prime ore sul nord-est, senza conseguenze e con prevalenza di sole. Bel tempo al nord-ovest. Al centro cielo generalmente sereno salvo nubi pomeridiane in Appennino. Al sud prevalenza di sole salvo formazione di cumuli in Appennino nel pomeriggio. Sulle Isole Maggiori un po' di nuvolaglia passeggera e, soprattutto a ridosso della Sicilia, delle Egadi e delle Pelagie qualche rovescio non escluso. Temperature stazionarie o in leggero aumento e clima pomeridiano caldo.



DOMANI: bel tempo ovunque e clima caldo, con valori generalmente compresi tra 28 e 32°C, ma con punte isolate di 33°. Velature e modesti addensamenti sempre possibili.