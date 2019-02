Meteo settimana prossima: MITEZZA al nord e sul Tirreno, più FREDDO al sud

In attesa del cambiamento di configurazione che diverrà realtà nei primi giorni di marzo, la prossima settimana sarà ancora governata dall'alta pressione sull'Europa, in coppia con correnti più fredde in scorrimento sull'est europeo.

La prima mappa mostra il quadro termico a 1500 metri di altezza previsto per martedi 26 febbraio in Italia; al nord e sulle regioni centrali tirreniche avremo un clima stabile e molto mite, con valori superiori alle medie del periodo.

Diverso il discorso per il centro e soprattutto il sud: queste aree resteranno sotto il tiro di correnti relativamente fredde da nord-est che oltre a determinare addensamenti (senza precipitazioni) sui versanti esposti, agiranno sui termometri mantenendoli su valori freschi, se non del tutto freddi specie nelle zone interne del meridione.

Con l'avanzare della settimana, la mitezza dovrebbe dilagare sempre più verso sud, anche se la resistenza dell'aria fredda sull'est europeo sarà dura a morire.

Giovedi 28 febbraio (seconda mappa) , avremo un clima mite e stabile al nord e al centro. Il meridione resterà invece sotto un flusso più freddo da nord che interesserà essenzialmente la Puglia, le zone appenniniche ed estreme, con vento forte e qualche addensamento senza precipitazioni.

Solo nel fine settimana l'ingerenza fredda al meridione verrà meno anche in vista di un cambiamento generale di configurazione a scala europea. Ne riparleremo.

