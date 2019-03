Meteo settimana prossima: l'Italia nel mirino della PIOGGIA

Il cambiamento del tempo ci sarà davvero! Aumentano le quotazioni per una seconda parte di settimana all'insegna della pioggia su molte regioni italiane, anche in quelle zone dove negli ultimi mesi non è caduta nemmeno una goccia.

Manca ancora qualche tassello, ma questa volta dovremmo esserci; tra l'altro dovrebbe trattarsi di pioggia discretamente distribuita che darà un primo colpo alla siccità sul nostro Paese.

Nei prossimi due giorni l'alta pressione leverà gradualmente le tende dal Mediterraneo, ma per avere i primi "frutti piovosi" di un certo interesse bisognerà attendere la giornata di mercoledi 3 aprile.

Tra mercoledi 3 e giovedi 4 aprile le mappe imbastite questa mattina mostrano un vero e proprio "show piovoso" sull'Italia, specie al nord e al centro; se analizziamo la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia fino alla mezzanotte su venerdi 5 aprile, il MODELLO EUROPEO questa mattina apre il cuore all'ottimismo:

Sarebbe un'autentica manna soprattutto per le regioni settentrionali e tirreniche che da molto tempo non beneificano di apporti piovosi di questo tipo. Dove vedete i colori più accesi e che virano verso l'arancione e il rosso le piogge potrebbero essere abbondanti; ovviamente sulle Alpi arriverà la neve a quote non troppo elevate per il periodo, fino a 3 metri sull'alto Piemonte oltre i 2.200m!

Se il modello europeo promette tanta pioggia, il modello AMERICANO risponde sonoramente e promette anch'esso belle innaffiate sulla nostra Penisola nel periodo suddetto. Ecco la mappa della probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questa mattina dal modello di oltre oceano sulla base dei 20 possibili scenari del modello medesimo:

Tra mercoledi 3 e giovedi 4 aprile, le regioni settentrionali e il Tirreno avranno una probabilità di pioggia MOLTO ALTA; dove vedete il colore giallo o verde, la probabilità di pioggia sarà invece MEDIA.

Stando alla mappa in questione, l'evento al momento diventa dunque molto probabile. Nei prossimi giorni faremo ovviamente il punto della situazione in base alle nuove uscite dei modelli. Continuate quindi a seguirci...

