Meteo settimana prossima: in prevalenza soleggiato lunedi e martedì, mentre mercoledì...

Cosa bolle in pentola per l'inizio della settimana prossima in Italia? L'area di instabilità che ci sta interessando dovrebbe traslare verso levante, consentendo la rimonta dell'alta pressione sulla nostra Penisola ed il conseguente ritorno del bel tempo. Ecco la situazione prevista dal modello americano per la notte tra lunedi 26 e martedì 27 agosto:

Ad est dell'Italia è visibile l'ansa depressionaria in quota che ha determinato i temporali degli ultimi giorni, ormai evoluta verso levante.

In prossimità della Penisola Iberica è visibile una nuova ondulazione che ci interesserà a partire da mercoledì. In mezzo si frapporrà un cuneo anticiclonico che determinerà tempo soleggiato e caldo in Italia nelle giornate di lunedi 26 e martedì 27 agosto, seppure con la presenza di qualche temporale sui rilievi nel pomeriggio.

Nella giornata di mercoledì 28 settembre, l'ondulazione iberica evolverà verso di noi:

Sull'Italia centro-settentrionale torneranno i temporali, ma anche in questo caso non si tratterà di una rottura stagionale. Guardate come si manterrà alto il flusso perturbato atlantico; fin tanto che il suddetto flusso non proporrà una saccatura convinta ed incisiva l'estate potrà subire disturbi, ma nel complesso tenderà a reggere sul Mediterraneo.