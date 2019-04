Meteo settimana di PASQUA: maltempo nella fase cruciale? Non è detto!

Il Santo Padre si affaccerà in San Pietro con un bel sole così nella mattinata di Pasqua? Difficile, ma non impossibile.





La previsione per la Pasqua si complica infatti non poco. Succede sempre quando le saccature all'improvviso si arenano ad ovest e faticano a muoversi verso levante a causa dell'opposizione di un cuneo anticiclonico africano che abbraccia l'Italia e se ne innamora.



Così i modelli pasticciano, vanno in crisi, costruiscono e distruggono, un po' come la tela di Penelope. La settimana partirà con prevalenza di sole al nord e al centro, ancora con qualche rovescio sul basso Adriatico e sul basso Tirreno.



Martedì 16 una perturbazione raggiungerà da ovest il nord e marginalmente il centro, favorendo qualche debole precipitazione sui settori occidentali, ma nulla di più. Da mercoledì 17 a venerdì 19 bel tempo su tutti i settori, grazie ad un ulteriore rinforzo del cuneo anticiclonico di matrice subtropicale e rialzo delle temperature, anche significativo in quota e sulle zone interne peninsulari.



Nel fine settimana di Pasqua ecco invece la depressione parcheggiata sull'Iberia spingere verso il Mediterraneo centrale: se ce la dovesse fare tra Pasqua e Pasquetta pioverebbe soprattutto al nord e al centro, in caso contrario il tutto si risolverebbe con una certa nuvolaglia ma con pochi fenomeni.



Qual è al momento la previsione più probabile? Diciamo che siamo davvero sul filo del 50 e 50, è il momento di massima incertezza, ma è pur vero che mancano ancora 7 giorni e di emissioni modellistiche ne dovremo analizzare ancora tantissime.

Guardate ad esempio il tira e molla dei vari modelli, ecco quello americano cosa prevede per il Venerdì Santo, l'anticiclone resiste e il tempo sembra buono ovunque:



E per l'alba di Pasqua? Improvviso sfondamento da ovest della saccatura e maltempo in arrivo tra nord e regioni centrali tirreniche, secondo la versione del modello europeo:



Il modello americano invece nella media degli scenari appare molto più prudente, la depressione resterebbe ad ovest sin quasi a Pasquetta, guarda:



Infatti per trovare una probabilità di pioggia relativamente importante (con fenomeni superiori ai 5mm) per il modello americano bisogna arrivare addirittura a Pasquetta, cioè a lunedì 22 aprile.