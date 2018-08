METEO SCATENATO: altalena termica, temporali, anche NEVE nelle Alpi (tutte le mappe)

Gli sbalzi termici? Il modo migliore per ammalarsi, dicevano i nonni. Voi cercate di adeguarvi alle "montagne russe" termiche dei prossimi giorni con un po' di raziocinio.



Tra venerdì e sabato le temperature crolleranno a suon di temporali al nord e al centro, molto meno al sud, poiché il vortice freddo finirà per stazionare tra le regioni nord-orientali e quelle centrali, senza scendere ulteriormente verso sud.



Sino a domenica mattina i valori seguiteranno a scendere e soprattutto nelle vallate alpine farà decisamente freddo per la stagione e sui passi potrà cadere anche la neve, specie sui settori centrali ed orientali di confine.



La diminuzione delle temperature nel corso di domenica e sino a lunedì coinvolgerà in parte anche il meridione , anche se qui potremmo parlare più che altro di moderata rinfrescata.



Da martedì 4 i valori risaliranno di qualche grado su tutto il Paese e la rimonta anticiclonica prevista tra mercoledì 5 e venerdì 7 riporterà il caldo sulle Isole Maggiori, in parte anche al centro e sul meridione peninsulare.



Per il fine settimana 8-9 settembre il modello europeo vede invece già un primo sfondamento delle correnti occidentali più fresche al nord con tempo variabile, tempo sempre bello e caldo altrove, specie sulle isole, ma la distanza temporale ci impone ancora qualche riflessione prima di entrare nei dettagli.



In ogni caso l'altalena termica sarà notevole: la seconda del periodo, dopo la sciabolata fresca dei giorni scorsi. L'estate insomma viene aggredita e si scopre vulnerabile, ma ancora non accetta la resa.