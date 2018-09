Meteo: SARDEGNA attenta! Sono già in atto forti precipitazioni

Le precipitazioni stanno già interessando come previsto molte zone dell'isola, accanendosi in particolare tra Barbagia ed Ogliastra ma senza dimenticare il nord dell'isola, soprattutto la zona di Ozieri.



Nel corso della giornata altri nuclei temporaleschi dovrebbero intervenire da ovest originando precipitazioni molto intense su quasi tutta la regione, ma soprattutto sui settori orientali, dove saranno possibili autentici NUBIFRAGI!



Nella notte il nucleo temporalesco proverà a lasciare l'isola, attestandosi qualche km ad est del Golfo di Orosei e poi virando verso sud est in direzione di Ustica, ma impiegherà diverse ore a raggiungere l'isola.



Nelle 48 ore successive la Sardegna seguiterà ad essere sfiorata dal vortice ciclonico ed è possibile che l'est e il sud dell'isola possano ancora risentire di precipitazioni anche di forte intensità.



Seguite i nostri aggiornamenti