Meteo sabato: chi dovrÃ  aprire l'ombrello?

La saccatura che sta determinando temporali anche forti su alcuni settori del nord Italia evolverà sabato in un vortice freddo in quota che non farà però troppi progressi verso sud, arrivando a coinvolgere solo parte del centro, ma quasi per nulla il sud.



Solo nella giornata di domenica la "goccia fredda" si spingerà in maniera più netta verso le regioni centrali, arrivando ad interessare anche alcune zone del meridione.



Intanto per sabato 1° settembre il vortice sarà ancora in azione su gran parte della Lombardia, sul Triveneto e l'Emilia-Romagna, generando annuvolamenti e precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale.



I fenomeni più intensi sono attesi sul nord-est, nelle prime ore del mattino potranno ancora risultare a carattere di NUBIFRAGIO sul Friuli Venezia Giulia.



Quanto alle regioni centrali si attendono precipitazioni temporalesche anche localmente intense su Toscana, nord Umbria e nord Marche, mentre procedendo verso sud i fenomeni risulteranno sempre più sporadici ed isolati, eccezion fatta per una cella temporalesca attesa sul basso Lazio, più precisamente sul Pontino, che nascerà probabilmente a ridosso della costa e poi raggiungerà le zone interne. Non sono attesi fenomeni rilevanti in Sardegna.



Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente ligure rimarranno ormai sottovento alla circolazione depressionaria; solo a ridosso delle montagne e sull'estremo est del Piemonte potrà intervenire ancora qualche rovescio.



Entro sera la fenomenologia si andrà attenuando o esaurendo. Le temperature al nord risulteranno fresche, sono attese in calo anche al centro, mentre risulteranno quasi stazionarie al sud.