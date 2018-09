Meteo ROMA: porte aperte all'estate settembrina, ma...

Martedi 11 e mercoledi 12 settembre: saranno due splendide giornate di sole sulla Capitale. Gli annuvolamenti saranno molto scarsi e la temperatura si porterà su valori decisamente estivi, con punte di 32-33° a metà pomeriggio.

Il tasso di umidità si manterrà piuttosto basso, tra il 30 e il 40%; ciò dovrebbe scongiurare condizioni eccessivamente afose durante il giorno.

Nella giornata di giovedì 13 settembre la coda di una perturbazione in transito sul nord Italia farà aumentare la nuvolosità anche su Roma, ma senza la minaccia di pioggia. Si tratterà di nubi in prevalenza medio-alte che non faranno calare di molto la temperatura massima, ancorata ancora sui 30-31°.

Venerdì 14 settembre la mattinata si prevede complessivamente variabile senza precipitazioni. Tra il pomeriggio e la serata le nubi diverranno invece più serrate e ci sarà anche il rischio di qualche rovescio o isolato temporale. Temperature massime in contenuto calo, attestate sui 27-28°.

