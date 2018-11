METEO ROMA: piogge in arrivo da venerdÃ¬ pomeriggio

Le schiarite odierne saranno gradualmente soffocate in città dall'arrivo di una nuova perturbazione, che transiterà abbastanza velocemente tra il pomeriggio di venerdì e l'alba di sabato, lasciando in eredità un tempo piuttosto variabile ma perlomeno asciutto.



Infatti le piogge sono attese tra le 16 di venerdì e la prima parte della notte su sabato 1° dicembre, per poi lasciare spazio ad una nuvolosità irregolare, che comunque consentirà a tratti di assistere a qualche schiarita.



Le temperature rimarranno nel complesso abbastanza miti e comprese tra 8 e 14°C. Anche l'inizio della prossima settimana risulterà variabile ma senza fenomeni di rilievo. Nubi più compatte sono attese nella giornata di mercoledì 5 dicembre.



E' possibile che per il week-end dell'Immacolata transiti un nuovo fronte ma la previsione per il momento è solo abbozzata. Niente neve e niente freddo importante per ora in vista.



Qui i dettagli per la giornata di venerdì 30 novembre:

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lazio/Roma/1/