METEO ROMA: molte nubi tra mercoledi e giovedÃ¬, bello da venerdi

La circolazione di bassa pressione che nei prossimi giorni impegnerà le basse latitudini del Mediterraneo, farà sentire marginalmente i suoi effetti anche sulla città di Roma.

In particolare, la giornata di martedi 16 ottobre vedrà molta nuvolosità sulla Capitale fin dal mattino. Nel pomeriggio e nella prima parte della sera sarà probabile anche qualche pioggia; temperature massime comunque molto gradevoli, attorno a 23°.

Mercoledi 17 ottobre la situazione non cambierà molto: ancora nubi sparse ed irregolari fin dal mattino con il rischio di qualche debole pioggia nel primo pomeriggio. In serata il tempo dovrebbe tornare asciutto; temperature sempre piacevoli, attorno a 22-23°.

Giovedì 18 ottobre avremo ancora un po' di nubi al primo mattino, ma in fase di veloce attenuazione; tra la tarda mattinata e il pomeriggio il sole tornerà a splendere in maniera quasi incontrastata sulla Capitale, con temperature in lieve aumento, attorno a 23-24°.

Venerdì 19 ottobre, infine, bel tempo dalla mattina alla sera sulla Capitale con eventuali addensamenti che avranno carattere locale e temporaneo. Ulteriore aumento delle temperature massime che nel primo pomeriggio potrebbero sfiorare addirittura i 25°.

