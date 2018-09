METEO ROMA: il tempo del week-end...e non solo

ESTATE SETTEMBRINA in arrivo anche sulla nostra Capitale nei prossimi giorni.

Il prossimo fine settimana (sia sabato che domenica) sarà caratterizzato da tempo nel complesso buono e anche piuttosto caldo nelle ore pomeridiane; il termometro nel pomeriggio si attesterà tra i 29 e i 30°, accompagnati però da tassi di umidità medio-bassi.

Qualche nube potrebbe farsi vedere nella mattinata di sabato e nel pomeriggio di domenica, ma senza la minaccia di pioggia.

La prossima settimana assisteremo ad una franca rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo. Roma verrà interessata da condizioni di bel tempo e clima caldo durante il pomeriggio. Nella giornata di martedì 11 settembre si prevede una massima in città di 32°, mentre la giornata più calda sembra essere mercoledi 12, quando il termometro potrebbe toccare i 33°. Limitati e scarsi saranno gli annuvolamenti, concentrati essenzialmente nelle ore pomeridiane e in dissolvimento in serata.

