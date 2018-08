METEO ROMA: forti TEMPORALI in arrivo da domenica

Un cambiamento importante delle condizioni atmosferiche è previsto nel fine settimana sulle regioni del nord e del centro. In particolare tra domenica e lunedì sembrano essere proprio le regioni centrali i settori più colpiti dall'instabilità che sarà in grado di portare molti temporali. Alle quote superiori troveremo infatti il cuore più fresco della depressione collocato proprio sul centro-nord, in una posizione tale da permettere lo sviluppo di temporali anche su regioni come Lazio e Campania.



Su Roma città i modelli identificano una probabilità più elevata di temporale nella mattinata di domenica, momento in cui il fronte freddo sarà ormai a ridosso del Lazio col suo carico di instabilità. Per questo specifico settore, la prima parte della festività domenicale sarà quindi il momento di maggior contrasto termico tra l'aria calda veicolata dall'anticiclone di questi giorni, e la nuova massa d'aria più fresca che ne prenderà il posto. I fenomeni saranno comunque piuttosto fugaci e lasceranno domenica pomeriggio spazio ad ampie schiarite.



Da segnalare la rotazione del vento dai quadranti nord-occidentali prevista proprio dalle ore centrali di domenica, associata ad una riduzione modesta della temperatura ed un miglioramento delle condizioni atmosferiche in vista soprattutto da lunedì.



