Meteo ROMA: arriveranno temporali nel weekend?

Bel tempo sino a giovedì pomeriggio sulla Capitale, poi solo qualche annuvolamento in serata e nella notte su venerdì, quando si attiveranno condizioni di instabilità sulla Toscana, che di riflesso potranno interessare anche il Lazio, ma senza determinare fenomeni su Roma.



Diversa la situazione prevista per venerdì 7, quando la coda di un fronte freddo potrebbe coinvolgere anche la Capitale, favorendo almeno il passaggio di un breve temporale o di rovesci di pioggia, specie nel corso della mattinata.

Qui il dettaglio: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lazio/Roma/2/



Nella giornata di sabato 8 il tempo dovrebbe risultare spesso soleggiato ma nel pomeriggio un breve temporale potrebbe sconfinare dall'Appennino verso alcuni quartieri cittadini.



Da domenica 9 il tempo tornerà ad essere stabile, soleggiato e progressivamente più caldo. Infatti per l'inizio della prossima settimana è attesa una rimonta dell'alta pressione con temperature in aumento e clima pomeridiano estivo, con valori anche oltre i 30°C per qualche giorno.