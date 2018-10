Meteo Roma: arriveranno altre piogge in settimana?

La presenza di una depressione tra le Baleari e la Sardegna invierà correnti piuttosto calde e abbastanza stabili verso l'Italia nelle giornate di martedi 9 e mercoledi 10 ottobre.

Sulla Capitale avremo due giornate di tempo abbastanza buono, anche se non mancheranno annuvolamenti segnatamente nella giornata di martedi, ma con basso rischio di pioggia.

Le temperature saranno superiori alle medie del periodo: sia martedi 9 che mercoledi 10 si potrebbero toccare i 25° nel primo pomeriggio.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a giovedì 11 ottobre, il settentrione e l'alto Tirreno saranno probabilmente interessati da piogge intense; sulla Capitale il tempo partirà bene, con belle schiarite in mattinata e scarsi annuvolamenti. Nel pomeriggio e in serata le nubi tenderanno ad infittirsi e sarà anche probabile qualche pioggia. Temperatura in leggero calo, ma sempre molto gradevole e arroccata tra i 23 e i 24° nel primo pomeriggio.

Venerdì 12 ottobre, infine, il tempo tornerà nel complesso discreto con qualche addensamento nel pomeriggio e temperature massime ancorate sui 23-24°.

