METEO ROMA, arriverà la pioggia nei prossimi giorni?

La risalita verso nord del vortice depressionario che sta causando maltempo al meridione determinerà un graduale aumento della nuvolosità anche sulla Capitale, con rischio di piogge a partire dalla giornata di venerdì 5 ottobre.

La giornata di domani, giovedì 4 ottobre, inizierà all'insegna del sole. Nel pomeriggio e in serata si manifesterà un aumento della nuvolosità, ma senza la minaccia di pioggia. Farà ancora un po' caldo, con il termometro che nel pomeriggio arriverà a 26°.

La giornata di venerdì 5 ottobre vedrà un ulteriore infittimento della nuvolosità; nel pomeriggio e in serata non si esclude la possibilità di qualche rovescio o breve temporale, ma si tratterà di fenomeni poco organizzati. Temperatura in calo con valori attorno a 23° nel pomeriggio.

La giornata di sabato 6 ottobre dovrebbe essere la più instabile del gruppo. Su Roma graverà una pesante nuvolosità con rischio di piogge e qualche temporale per l'intera giornata anche se i fenomeni non dovrebbero presentare forte intensità. Temperature in ulteriore e lieve calo: nelle ore pomeridiane si prevedono circa 21-22°.

Infine, la giornata di domenica 7 ottobre vedrà una mattinata e un primo pomeriggio con rischio di qualche pioggia o temporale di intensità al più moderata. Tra il pomeriggio e la serata il tempo migliorerà con belle schiarite e cessazione degli eventuali fenomeni. Temperature massime gradevoli, attorno a 21°.

