Meteo : resistono deboli correnti fresche. Dove ci saranno i temporali oggi?

Nuovi temporali oggi sui settori interni e al nord. Caldo in aumento ovunque.







Meteo / Le correnti fresche provenienti dall'Europa orientale si stanno pian piano esaurendo e spostandosi verso est, ma nonostante ciò anche oggi riusciranno ad interagire con la nostra penisola apportando della locale instabilità. Contemporaneamente si sta rinforzando l'anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale e invierà aria via via sempre più calda verso l'Italia.







Insomma la giornata di oggi, 28 luglio 2018, si presenterà generalmente stabile e calda (non troppo) ma con locali forti temporali, concentrati principalmente sui settori interni e montuosi. In particolare ci sarà la possibilità di acquazzoni e temporali tra il pomeriggio e le prime ore della sera su Appennino calabrese, Basilicata, arco ionico pugliese, Irpinia, Molise (rilievi), Abruzzo (rilievi), Marche (rilievi), Lazio (rilievi), Toscana(rilievi), Umbria e sull'Appennino settentrionale tra Emilia e Liguria. Inoltre potranno formarsi temporali anche lungo l'arco alpino e prealpino, specie su Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Non escludiamo temporali serali anche sulla pianura Padana occidentale tra Piemonte e Lombardia (localmente anche intensi). Il rischio maggiore sarà per le province di Torino, Novara, Vercelli e nel verbano.







Temperature massime fino a 35-36°C in pianura Padana, Puglia, Sicilia e Sardegna (generalmente nei settori interni). Altrove temperature tra i 29 e i 33°C.