Meteo: residuo maltempo al sud, piu' fresco su tutta Italia

Il caldo è stato definitivamente spazzato via dall'Italia e con molta probabilità non ritornerà più, quantomeno il caldo afoso e insopportabile patito sino ad inizio di settimana. A spazzarlo via ci ha pensato una massa d'aria più fresca giunta dal nord Atlantico che ha prodotto tanti acquazzoni e temporali specie al centro-sud, con conseguente calo delle temperature di circa 4-7°C. Ora la colonnina di mercurio è tornata sulle medie del periodo e localmente anche sotto, da nord a sud.

PREVISIONI 4 SETTEMBRE 2019| L'alta pressione delle Azzorre si sta riaffacciando sull'Italia dopo una lunga assenza e porterà un breve miglioramento su buona parte d'Italia. Questa mattina splende il Sole quasi ovunque, mentre gli ultimi fenomeni resistono all'estremo sud per effetto della perturbazione di ieri.Oggi pomeriggio ci aspettiamo acquazzoni e temporali sparsi su Calabria centro-meridionale e Sicilia centro-orientale (prevalentemente sulle aree interne). Qualche isolato fenomeno anche sulla Sila, sul Pollino e sul Cilento, mentre altrove sarà pressocchè dominio assoluto del Sole.

Clima più fresco su tutta Italia, con massime comprese tra i 23 e 28°C. Farà molto fresco stasera, tanto che la colonnina di mercurio potrà scendere sin sui 15-19°C su gran parte del centro-sud.