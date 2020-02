Meteo: rapida perturbazione in arrivo, prossime ore con piogge e vento forte

Una piccola parentesi invernale riuscirà ad aprirsi tra oggi pomeriggio e domani, all'interno del vasto anticiclone che aleggia sul Mediterraneo quasi da inizio anno. La cupola anticiclonica si muoverà leggermente verso ovest, verso la Spagna, favorendo la discesa di una massa d'aria più fredda (ma non troppo) sul centro-sud Italia a partire da oggi pomeriggio. L'aria fredda darà vita ad un fronte instabile che attraverserà gran parte del centro-sud in poche ore, permettendo l'arrivo di un po' di pioggia, qualche isolato temporale e soprattutto un'intensificazione del vento. Previsioni per oggi 19 febbraio 2020 [fvplayer id="33"] Tempo in peggioramento dalle prime ore del pomeriggio su Toscana, Marche, Umbria e Lazio dove giungeranno locali piovaschi, un rinforzo del vento di tramontana e avremo un graduale calo delle temperature. A seguire il maltempo si espanderà su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata entro sera: qui avremo fenomeni leggermente più consistenti e organizzati, ma comunque rapidi e dalla durata di qualche ora. Nubi in aumento anche su Sicilia e Calabria ma con fenomeni quasi del tutto assenti. Sereno sulla Sardegna e gran parte del nord! Attenzione al forte vento di maestrale atteso in Sardegna con raffiche localmente oltre i 90 km/h. Vento di bora sul medio-alto adriatico con raffiche sui 40-50 km/h e maestrale su Toscana e Lazio con raffiche sui 60 km/h.