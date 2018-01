Meteo: rapida perturbazione artica in arrivo, occhio ai venti forti!

Rapido fronte instabile oggi al sud, stasera arriva un'altra perturbazione, di origine artica! Forte maestrale in azione domani.

Meteo/ Aria più fredda e più instabile di origine artica sta coinvolgendo l'Europa in questi ultimi giorni, in particolar modo i settori centrali europei dove si sono abbattuti fortissimi venti che hanno provocato danni e vittime. Le forti correnti artiche stanno letteralmente impattando lungo l'arco alpino quest'oggi dove sono in atto forti nevicate da "stau" lungo i versanti esteri. Ne consegue tempo più stabile e non molto freddo al nord grazie ai venti di foehn (il fenomeno inverso dello stau).

Qualche nota di instabilità la ritroviamo al sud Italia quest'oggi, in particolare tra Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria dove troviamo molte nubi e qualche locale pioggia in un contesto di spiccata variabilità.

NUOVO PEGGIORAMENTO DA STASERA

Una piccola protuberanza del vasto flusso artico che sta scorrendo sull'Europa centro-settentrionale riuscirà ad estendersi sin verso l'Italia favorendo la formazione di un rapido vortice di bassa pressione che scorrerà con notevole rapidità da nord verso sud nel corso delle prossime 36 ore.

L'elemento di rilievo sarà il vento, per l'ennesima volta : l'entrata di questa nuova perturbazione favorirà intensi venti di maestrale su gran parte del centro-sud, specie sulle isole maggiori e in Puglia, tra domani e lunedi, con raffiche superiori ai 60-70 km/h. Attenzione anche ai forti venti di foehn sull'arco alpino centro-occidentale, specie nelle vallate dove le raffiche potranno superare i 120 km/h.