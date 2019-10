METEO: quanta PIOGGIA in vista, anche NEVE sui monti!

Diverse figure depressionarie transiteranno sul centro Europa durante la prima decade di novembre, andando ad interessare a tratti anche il nostro Paese. Nubi e precipitazioni sono attese nel prossimo fine settimana su quasi tutte le regioni, ma non resteranno isolate.



La media degli scenari del modello americano vede un altro veloce transito perturbato tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre con un fronte che dovrebbe determinare precipitazioni diffuse tra Liguria, Lombardia, Triveneto, regioni centrali tirreniche e Campania, ecco la mappa barica prevista per le 12 di martedì 5 novembre, limite della neve sino alle quote medie sulle Alpi:

Dopo una breve tregua, ecco un altro fronte farsi strada da ovest nella giornata di venerdì 8 novembre, pronto a determinare nuove precipitazioni al nord, al centro, sulla Sardegna e sulla Campania, per poi coinvolgere in parte anche le altre regioni, qui la mappa barica per le ore 12 di quella giornata, fenomeni più incisivi al nord, nevosi sulle Alpi dalle quote medie:

L'evoluzione prevista per il fine settimana 9-10 novembre dalla media degli scenari del modello americano non si discosta molto da una configurazione depressionaria: vede infatti ancora un canale precipitativo destinato a coinvolgere in modo piuttosto netto il settentrione d'Italia e la Toscana con fenomeni anche abbondanti; aria mite verrà invece richiamata al centro e al sud:

Anche verso la metà del mese potremmo sperimentare una conca depressionaria sul bacino centrale del Mediterraneo, a conferma di un mese che potrebbe rivelarsi dinamico e ben poco anticiclonico: