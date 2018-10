METEO: punto di svolta ulteriore entro lunedì 8 ottobre!

L'anticiclone è nudo.

Questo vogliono suggerirci stamane le mappe del modello americano e lo fanno senza pudore, mostrando diversi scenari perturbati per lunedì 8 ottobre e anche per i giorni immediatamente successivi!



L'anticiclone perderebbe infatti forza ritirandosi verso ovest, concedendo l'ingresso piuttosto incisivo ad una saccatura che finirà per rallentare proprio a ridosso del nostro Paese, evolvendo in "bobina" depressionaria e rinnovando dunque condizioni di marcata instabilità.



Se la depressione decidesse poi di "morire" sul posto, seguiterebbe a provocare per qualche giorno un tempo nel complesso piovoso su gran parte del Paese.



Sarebbe un brutto colpo per gli anticicloni perché andrebbe a scavare la classica falla barica nella quale potrebbero successivamente inserirsi altre saccature atlantiche.



Insomma se l'aratro traccia il solco profondo è più facile poi seminare pioggia. In pratica occorrerebbe un rinforzo abbastanza significativo dei venti da ovest per rispedirci addosso l'anticiclone, cosa che al momento non si nota.



IN SINTESI

Ottobre è cominciato all'insegna della dinamicità e queste condizioni potrebbero riproporsi anche sino al termine della prima decade del mese , grazie all'intervento di una seconda depressione, prevista per lunedì 8 ottobre, che porterebbe precipitazioni su molte regioni.



L'attendibilità di una simile previsione al momento non va oltre il 45-55%, stante la distanza temporale, ma è già sufficiente a far parlare di sé.