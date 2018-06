Meteo Protezione Civile: oggi nuovi temporali al Nord, ecco i settori interessati

Oggi la giornata trascorrerà con tempo complessivamente stabile sull'Italia centro-meridionale, mentre al Nord avremo rinnovate condizioni di instabilità, specialmente nelle ore pomeridiane e serali. Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno in particolare il Piemonte, la Lombardia e i settori alpini e prealpini. Ecco il bollettino della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 11 Giugno 2018





Precipitazioni:



- sparse, tendenti a diffuse nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale e Lombardia occidentale, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati sul Piemonte;



- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-occidentale, Emilia-Romagna occidentale, restanti settori di Lombardia e Piemonte, Trentino-Alto Adige, settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli.



Visibilità: nessun fenomeno significativo.



Temperature: minime in locale sensibile aumento su regioni sulle centrali peninsulari e al Sud; massime in sensibile aumento al centro-sud in sensibile calo su Piemonte, Lombardia e Sardegna occidentale.



Venti: nessun fenomeno significativo.



Mari: nessun fenomeno significativo.