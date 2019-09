Meteo Protezione Civile domani: temporali diffusi e calo termico, ecco le zone interessate

Un ulteriore calo della pressione determinerà domani condizioni di instabilità diffusa da nord a sud, con fenomeni che coinvolgeranno non solo le aree interne ma anche diversi tratti pianeggianti e costieri della penisola.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 2 Settembre 2019

Precipitazioni:

da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, pianure venete, Romagna e Sicilia sud-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, e fenomeni più intensi sulla Sicilia;

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Lombardia, resto di Triveneto, Emilia, Liguria di Levante, Toscana settentrionale e orientale, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e occidentale, Campania, Basilicata, Calabria e resto di Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati;

isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta, Sardegna centro-orientale e restanti regioni peninsulari, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.Temperature: in locale sensibile diminuzione le massime su regioni settentrionali, Toscana, Marche e Puglia.Venti: tendenti a forti di Maestrale sulla Sardegna; tendenti in serata a forti orientali sull'Alto Adriatico.Mari: tendente a molto mosso il Mare e il Canale di Sardegna; tendente a molto mosso in serata l'Adriatico settentrionale.

Diramata anche un'allerta meteo sul sito della Protezione Civile:

Maltempo: piogge e temporali dal Nord alle Marche

Avviso di condizioni meteo avverse del 1° settembreAllerta arancione in Sicilia e allerta gialla in dodici regioni